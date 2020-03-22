Американская актриса и певица Дженнифер Лопез удивила домашним видео

Мини-видео, где ее подросший сын "подрабатывает официантом" звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На видео слышен только закадровый голос звезды, в кадре же красовались ее сын и жених.

Самое интересное, что на видео мальчик несся с прохладительными напитками для звезд на подносе: он открыл баночку и налил своему будущему отчиму Родригесу содержимое, голос Джей Ло явно не скрывал гордости за ребятенка.

Кроме того, в комментариях к видео подписчики отметили, что Максимилиан растет настоящим красавчиком, мол, еще пару лет и готов новый голливудский сердцеед. Напомним, Макс и его сестра Эмма это дети Лопес от предыдущего брака и певца Марка Энтони.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци совсем в неприглядном виде. 50-летняя звезда шла из спортзала в спортивном костюме. Она была без макияжа и укладки. Сразу заметно, что у звезды короткие волосы. Кроме того, на коже не было идеального загара.

Несмотря на это, Лопес все еще остается кумиром миллионов. Зимой она стала приглашенной звездой на шоу Супербоула. Это, по словам звезды, величайшее признание артиста. 50-летняя Лопес уделяет много внимания спорту и тренировкам. Поэтому ее фигура выглядит потрясающе. Недавно она опубликовала фото в купальнике, показав без прикрас, как может выглядеть женщина в ее возрасте. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги.

Как известно, у Лопес есть двое детей. Двойняшек она родила в 2008 году. Сейчас актриса встречается с американским бейсболистом Алексом Родригесом. В сети они регулярно делятся трогательными видео и трогательными фото из жизни.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.