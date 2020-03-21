Популярная украинская певица Настя Каменских устроила целое шоу дома ради поклонников

Настя решила показать, как отдыхает вместе с коллегами, но еще и устроила прямой эфир вместе с ними, чтобы разнообразить домашние будни во время карантина, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Насля показала, как отдыхала дома вместе с друзьями и коллегами, а также устроила целый домашний концерт перед камерой. Звезда мило попозировала сидя на полу и общаясь с колелгами, а также отвечая на вопросы покллонников.

По ходу прямого эфира Настя сбросила кофту и спела свои любимые хиты, чем немало удивила пользователей Инстаграм. Как оказалось, сотни поклонников смотрели эфир Насти и задавали не только интересующие их вопросы, но еще и похвалили звезду за такой мини-концерт с ее домашним выступлением.

К слову, Настя принялась активно вести свой блог по наступлению карантина и призывает поклонников также разнообразить свои будни, чтобы не скучать. А что бы быть здоровыми, Каменских устраивает тренировки перед камерой, стараясь привлечь внимание пользователей к утренним разминкам.

До этого мы писали, что по словам Каменских, на карантине дома можно проводить время с пользой, поэтому она намерена пообщаться с поклонниками в прямом эфире, рассказать о своей музыке и поговорить о грядущих музыкальных композициях.

«Мне очень понравилось проводить с вами время в прямом эфире! Надеюсь, вам тоже, поэтому предлагаю повторить❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я приглашаю вас на мой #NKкарантинник 🏠📱я проведу его на моей инста-странице в прямом эфире!⠀

Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением. Приготовьте плед, чашечку чая или бокал любимого вина!», – написала Каменских под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я будуууу😍», «Всьо жду❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюсь. До я общаюсь через папин телефон. Я тебя лю...💖😘❤️😗».

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа