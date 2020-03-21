Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как занимается спортом дома во время карантина

Несколько дней назад певица рассказала, как изменилась ее жизнь после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сегодня же певица решила показать, как проводит время дома и тренируется, поддерживая тело в спортивной форме, пишет Рoliteka.net.

По словам звезды, которая выставила пост на своей специальной странице в Инстаграм, которую ведет отдельно от основной, она очень любит спорт. Именно поэтому она понимает, как важно ей находить время посреди рабочих дней, чтобы "напрягать мышцы":

«Расскажу чуть подробнее о своих занятиях) Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не делать хуже. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений.

И вообще училась «напрягать» тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться 😂 сейчас , после гастролей, съёмок, нагрузок я в первую очередь восстанавливаю тело именно расслаблением.

Но! Хочется, чтобы мышцы и связки правильно работали. Для этого их нужно правильно тренировать. Для каждого это «правильно» своё. И его нужно найти. Я уже давно говорила вам, что для себя нашла функциональные тренировки , пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий - через день. Но мой рабочий график часто против 😂», – написала Вера под новым фото. Причем по мнению поклонников, Вера выглядит несколько грустно после занятий

Ранее Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

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