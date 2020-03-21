Знаменитая артиска Ани Лорак представила серию стильных образов во время нового клипа "Обещаю"

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить все образы, которые использовала во время съемок недавно вышедшего клипа "Обещаю", пишет Рoliteka.net.

После того, как ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы, она сама решила представить все обры на странице в Инстаграм. Так, в клипе «Обещаю» артистка появляется в необычных нарядах:

С довольно небрежно уложенными волосами с косой челкой и бледно-белого цвета плащом с тонким ремнем; в белоснежном платье с пикантным вырезом сразу под грудью, что заметно подчеркивает талию звезды; в пастельного оттенка платье, кофейном пиджаке и такого же цвета аккуратных сапогах на тонкой шпильке; а также в довольно провокационном образе, состоящем из черного короткого топа, белых брюк, такого же цвета сапогах и черном оверсайз пиджаке.

Все наряды произвели довольно неоднозначную реакцию среди пользователей сети:

«Очень красивая восковая кукла!А раньше была просто шикарная девушка!(((», «Как всегда прекрасна 😍 спасибо за такой клип! ❤️🔥», «Цвет волос, прическа, очень женственно смотрится 😍😍😍👍», Каролина,вы с годами,как и вино, становитесь только лучше, благороднее и дороже! Одно удовольствие на вас смотреть❤️🌹».

До этого певица опубликовала новое фото на диване, на котором она лежит с приоткрытым ртом, подложив руки под голову. Новым снимком она намекнула, что готовит сюрприз поклонникам, и который будет уже в скором времен.

Также она засветила на фото декольте в коротком топе с широкими рукавами. Образ дополняли штаны с высокой посадкой в тон топу. Волосы она уложила объемными прядями.

В комментариях поклонники по достоинству оценили ее новый образ и фото. Также большинство фолловеров отметили, что ждут ее сюрприз.

«С Лазаревым дуэт?», «Прелестный ангел», «Ани Лорак, я ваша фанатка, очень вас люблю и, может быть, наступит такой день, когда я с вами встречусь», «С нетерпением жду», «Я уже не могу дождаться. Каролина, спасибо вам большое за то , что балуете нас своими прекрасными сюрпризами. Я предполагаю, что это будет песня , но там как будет...в любом случае я знаю , что это будет прекрасно», «Каролина, ты Сногсшибательна)», «Такая нежная 💫», – написали под фото звезды пользователи сети.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии.

Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве.

Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа.