Слава показала, как она проводит время дома по ночам

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как занимается спортом дома в необычном костюме

Слава осталась дома с детьми на время введенного несколько дней тому назад карантина. Однако звезда не собирается погружаться в бессмысленную рутину, поэтому принялась активно заниматься собой, информирует Рoliteka.net.

Сегодня в разделе Стори в Инстаграм звезда решила показать, как занимается спортом дома. На представленных кадрах можно увидеть, как звезда только разогревается и медленно шагает по дорожке.

Причем фигура звезды в отменной форме. Артистка показала себя с распущенными волосами и без макияжа, в естественном виде. Привлекает внимание и костюм звезды - спортивные лосины и топ с леопардовым окрасом выглядели весьма необычно.

Стоит отметить, чтобы соблюдать такую форму, как у звезды сейчас, приходится много тренироваться, ведь она не так давно сделала себе липосакцию.

"Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя .... поздно. Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой. Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе). НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция. Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими", - написала несколько дней тому назад Каминская.

Ранее артистка показала "рекомендации мамы-артистки, присутствует много творчества и хендмейда😅":

1️⃣ Кулинария🍪

Я выписала список любимых вкусняшек своих младшеньких, и планирую какое-то время уделять кухне.

2️⃣ Fasion из май профешн🎽

Будем декорировать старые мамины футболки!

3️⃣ Домашние растения 🌱

Давно не доходили руки пересадить вазоны — хочу организовать бригаду из троих👩‍👧‍👦

4️⃣ Слаймы🧃

Смывки уже купила заранее, учусь на своих ошибках. Скачала несколько рецептур, если у вас есть проверенные, делитесь в комментариях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерты и дискотеки💃🏼

Леон у нас не по шоу-бизнесу, а вот с Лаурой планируем устроить шоу поярче Мадонны😂 Репертуар стабильный — передался генетически.

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