Как выглядят и живут потомки величайших артистов?

Скажем, какая она, внучка легендарного «Битла» Ринго Старра, или внук знаменитого Элвиса Пресли или самая принцесса по крови фон Фюрстенберг? Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-публикации, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Сторм Кио очень похож на своего звездного деда, фигурой, точнее, не очень, а вот лицо – практически копия. Парня можно увидеть лишь в документальном фильме «Элвис: рассказ семьи Пресли», а так он живет обычной жизнью, не публичной.

А вот внучка Сэра Ринго Старра Татия Старки напротив – всячески подчеркивает свои семейные связи по жизни и также, как ее дед – барабанщик легендарных The Beatles - обожает музыку (играет на бас-гитаре).

Внучка легендарного «рейнджера» Чака Норриса Грета Норрис также снимается в кино, как и ранее ее дед. На странице девушки в соцсетях немало позитивных фото, в том числе семейных.

Внучка же известного красавца-актера Жана-Поля Бельмондо Аннабель Бельмондо ранее пробовала себя в качестве модели, но позже все-таки решилась сниматься в кино. Ее можно увидеть в «Мадам Клод» и «Американская ночь». Красавица - вся в деда:

Внучка Чарли Чаплина Кира Чаплин не снималась, как известно в «Игре престолов», как ее кузина Уна Чаплин. Но та также снялась в нескольких фильмах и очень артистичная, привлекательная особа.

Не только британские принцы Уильям и Гарри могут похвастаться голубой кровью в своих жилах, вот к примеру Талита фон Фюрстенберг. Отец внучки Дианы фон Фюрстенберг — немецкий принц, а прапрапрабабушка — представительница королевской семьи Италии. Талита выросла красавицей и стала, к тому же, наследницей известного модельного дома. Она работала у своей бабушки и успела выпустить первую авторскую линию одежды.

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Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм

Невеста знаменитого актера Джейсона Стэтхема и мать его сына Джека Оскара - звезда мировых подиумов. Они вместе уже немало лет, но не спешат узаконить свои отношения. При этом пара выглядит очень гармонично.

Актер Дэниэл Рэдклифф жил бурной жизнью - ему приписывают немало романов, так еще в январе 2012 года Рэдклифф заявил, что находится в отношениях с ассистенткой режиссёра Рози Кокер. Но уже в октябре того же года стало известно об их разрыве. С 2012 года встречается с американской актрисой Эрин Дарк, которую встретил на съёмках фильма «Убей своих любимых». В 2014 году ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг их.

https://www.instagram.com/daniel9340/?utm_source=ig_embed

https://twitter.com/fwksthephoenix/status/502531200909864960

Длинноногая актриса-красотка Камерон Диас, которая недавно стала мамой счастлива, судя по публикуемым в сети фото, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.

Легендарная актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан счастливы вместе – у них даже один аккаунт в популярной соцсети, вроде как, на двоих. Парочка охотно позирует перед фотографами, а Николь иногда, отмечают поклонники, даже заметно приседает и наклоняется рядом с супругом, чтобы тот казался повыше.

Экс-президент (23-й по счету) Франции Николя Саркози женился в свое время на звезде мировых подиумов Карле Бруни. Выдающийся рост манекенщицы и достаточно «скромный» как для мужского - никак не мешают паре быть вместе вот уже 12 год, Карла до сих пор публикует в своем аккаунте в популярной соцсети нежные и памятные фото с супругом.

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