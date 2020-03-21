Кристина Асмус задала поклонникам животрепещущий вопрос

31-летняя российская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Интерны» и угодившая в скандал после выхода фильма «Текст» с откровенными сценами, продолжает радовать поклонников новыми постами в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, в этот раз Асмус порадовала поклонников «карантинным» фото дома.

На снимке Кристина сидит за столом и пьет смузи из ягод в спортивном топе и велосипедках. Ее волосы собраны в хвост.

«А как вы относитесь к рекламе у блогеров? Спокойно, бесит, иногда полезно, смотря чего и как сделана? Пишете ли им «фу, заебл! Опять реклама! Зачем продался, гори в аду!». Может радуетесь, что у кого-то возможность заработать есть? Отписывались ли от кого из-за рекламы в инстаграм или пофиг, вам не жалко?», – спросила она у фолловеров на своей страничке.

В комментариях фанаты Асмус не смогли промолчать и начали бурное обсуждение не только рекламы у блогеров, а и фигуры актрисы.

«Просто думаю,что человек зарабатывает,злости не вызывает,но в рекламу эту не верю», «Просто пролистываю», «Почву прощупываете?», «Отлично отношусь», «Рада, что кто-то легко зарабатывает... Молодцы», «Абажаю какие глаза!», «блин я в шоке какая ты красотка. выходи за меня, я миллионер и могу на изи тебе пару яхт подарить , жду», – написали пользователи сети.

Напомним, что Кристина Асмус удивила поклонников своим сходством с сестрой.

На сделанном в зеркале селфи Асмус позирует рядом со своей сестрой Кариной. Актриса одета в строгий брючный костюм и черные туфли-лодочки. Единственные яркие акценты в ее образе: красный маникюр и помада ему в тон.

В свою очередь, Карина Асмус позирует в узком платье с оригинальным вырезом и вставкой в виде сеточки в крупный горошек. Обе девушки одеты во все черное и выглядят очень похожими, особенно со светлыми волосами и ярко-голубыми глазами.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".

Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".