Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая рассказала о своей истории похудения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Наталья Горовая давно занялась своей фигурой и часто отчитывается о том, что ест в своем микроблоге в инстаграм. Так, в этот раз она решила вспомнить, как выглядела в юности, чтобы сравнить результат похудения сейчас.

«Хотела написать какой-то лонгрид – свою историю бесконечных похудений, виды диет, которые я использовала и о том, как в 12 лет я весила 58 кг. Но потом подумала, что фотографий будет достаточно. Как сказал один человек «у тебя тенденция не худеть с годами, а поправляться». И этот разговор стал решающим в моей борьбе с лишним весом. С середины февраля я придерживаюсь кое-каких ограничений. Я об этом не кричу на каждом шагу, как привыкла. Просто хочу увидеть, и я знаю, что увижу результат, к которому я иду уже давно», – поделилась дочь Потапа сокровенным на своей странице в сети.

Она добавила, что фигура всех девушек с годами меняется и становится более женственной, организм подготавливается к материнству.

«Это одна из тех причин, почему я не такая худенькая, как в 14 лет. Но я приняла себя. Приняла такую, какая я есть. Мне нечего стыдиться, и я полностью с вами открыта. Я уже на пути к своей цели. И совсем скоро обязательно поделюсь своим результатом», – заявила девушка в сети.

Напомним, что Наташа Горовая не теряет времени даром на карантине, показывая буквально каждый свой шаг поклонникам в сториз.

Сначала она показала селфи со своим мопсом. При этом, девушка надела обтягивающие лосины телесного цвета и широкую белую футболку.

«Моя маленькая любовь», – подписала она.

Также Горовая показала свой карантинный лук во время прогулки с собакой. Отметим, что дочь звезды не выходит на улицу без защитной медицинской маски, подавая пример всем украинцам.

Напомним, дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели

А еще Politeka писала, что дочь Потапа забыла об одежде и показала настоящую себя

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике