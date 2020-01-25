Дочь известного украинского продюсера Потапа Наташка Горовая показала новое фото с отдыха

На снимке Наташа позирует в одном купальнике или топе. Фото было сделано довольно крупно и можно рассмотреть внешность знаменитой дочери, а также ее татуировки, которых довольно много. На фоне можно увидеть здание, скорее всего отель, а также различную растительность. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обожаю, когда ночью ты закидываешь на меня свою голову. Люблю, что ты рядом и согреваешь. Ты не требуешь многое и понимаешь, что я прихожу поздно.

Когда то я скажу эти слова своему парню, ну а сейчас посвящается Жорику", - написала дочь Потапа под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Боже, красивая, "Такая милая", "Красавица", "Крошка моя", "Шикарна", "Наташка, ты супер", "Нравишься мне ты Наташа", "Невероятная", "Принцесса".

Ранее мы сообщали, что дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике.

Приемная дочь украинского продюсера Потапа, Наталья Горовая, сейчас проводит время на отдыхе и порадовала поклонников новым фото с пляжа.

Красивые изгибы тела и идеальный пресс - прекрасно вышли на фотографии.

Также простой образ девушки завершил высокий пучок на голове и немного растрепанные волосы.

Наталья немного прищурилась от солнца и улыбнулась, придав фотографии особого очарования.

Сообщалось, что приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальные формы в одной рубашке.

«Из всех комментариев я заметила только один такой. И что я вам скажу? Это же правда, а я люблю правду. Зима и возраст дают о себе знать, но мы вступаем в 2020 с миссией вернуть свое тело обратно», - говорится в сообщении.

Напомним, дочь Потапа засветила интимное тату на пляже

Также Politeka сообщала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе



