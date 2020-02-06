Дочь известного уркаинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая поделилась своими мыслями об осуждении людей и показала внезапный образ

На фото Наташка позирует в постели, видно, что Горовая только проснулась или хочет спать. Одежды на снимке не видно, только белье, которым дочь Потапа прикрыла свою грудь. Зато видно хорошо татуировки на руках, а также розовые волосы, которые Наташка решила покрасить. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям.

Мы любим посмеиваться над человеком , который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем тоже самое - рассуждая о чем-то, например", - написала Горовая под фото.

Первая под снимком написала украинская певица Надя Дорофеева. Она отметила, что Наташке очень идет.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков, а также начали активно обсуждать снимок:

"Неожиданно, но красиво", "Какой котенок", "Умничка, очень правильно ссказала", "Наташка, тебе очень идет", "Хорошо написала,А вам идет", "Красота, тебе идет", "Красотка, все верно сказано, умница, как и мама", "Золотые слова", "Розовый заец".

Сообщалось, что дочь известного украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула идеальными формами в облегающем наряде.

«Пока все страдают одним челленджом, я учусь Тик Току» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Горовая позирует в облегающей майке без белья, демонстрируя на камеру сочные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Лучшая», «супер», «лучший ТикТокер», «вау, какие формы», - пишут они.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе



