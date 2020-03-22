Украинская певица Тина Кароль показала интересный кадр, который не оставил места для воображения

Как сообщает Politeka.net, будоражит, интригует и заводит своих поклонников не только на концертах, но и с помощью весьма пикантных фото. Клипы артистки также настолько чувственные, что трудно поверить в то, что действо в кадре-всего лишь фантазия режиссера.

Кроме того, певица хвастается весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность, сексуальность и совершенство, не переходя черту дозволенного.

Теперь же певица подогрела фантазию фантов пикантным снимком в ярком наряде, который подчеркнул каждый изгиб ее обворожительной фигуры.

Перед пользователями сети Тина предстала в облегающем желтом платье, который выбрала для съемок. Этот эффектный образ артистка дополнила изысканными украшениями-серьгами и ярким вечерним макияжем с фирменной красной помадой от которой Кароль практически никогда не отказывается. При этом певица позирует, выгнувшись в соблазнительной позе.

К сожалению, пользователи сети лишены возможности оставлять свои комментарии и лайки под соответствующем снимком, ведь его певица показала в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что известная певица Тина Кароль прогулялась по улице вместе с сыном и показала, как катается на велосипеде.

Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона, отменила часть выступлений и проводит по Скайпу репетиции шоу "Голос".

Несмотря на множество трудностей, Тина, похоже, очень счастлива ведь у нее появилась возможность провести время с самым близким человеком - единственным сыном Вениамином, который очень редко бывает дома из-за учебы в Лондоне.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье