Украинская певица Надя Дорофеева показала милый кадр в компании Дантеса

Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Дантес не забывают об армии своих поклонников, часто радуя их совместными снимками.

Надя Дорофеева, как и многие звезды по всему миру, также остается дома на карантине. И пока звезды раздумывают над тем, как развлечь свою аудиторию на период отсутствия концертов и вечеринок, экс-солистка "Время и Стекло" пошла проверенным путем - Дорофеева показывает семейные кадры в компании своего мужа Владимира Дантеса.

Влюбленные позируют у себя в доме на фоне спальни. Артистка запечатлена без макияжа в серой объемной тунике с надписью и лосинах, а ее супруг в кофте с подобным принтом. Они нежно смотрят на камеру, а Дорофеева к тому же мило улыбается.

"Снова юный и побритый", - написала Дорофеева на снимку, обратив внимание поклонников на то, что "бородатый" певец сменил имидж.

Стоит отметить, что пользователи сети были лишены возможности оставить свои комментарии под соответствующем снимком звездной парочки, ведь его девушка опубликовала в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что в связи с введением карантина в стране и отмене всех светских мероприятий, а также съемок шоу и даже концертов, у Дорофеевой появилось много свободного времени. Чтобы разнообразить свои будни, артистка активно отдыхает дома, делится своими мыслями в Инстаграм, а также показывает свои занятия спортом.

Сегодня звезда в обычном домашнем видео показала крошечную часть тренировки дома. Надя позировала в черном спортивном костюме, состоящем из топа и лосин с белым принтом по бокам на бедрах. При этом в подписи Надя написала, что после йоги и общих занятий спортом многие плохие мысли просто спаряются из головы.

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