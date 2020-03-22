Известная певица Вера Брежнева показала новый образ, который показал насколько она идеальная женщина

Как сообщает Politeka, украинская исполнительница Вера Брежнева, которая вслед за своим мужем перебралась на постоянное место жительства в РФ взволновала соцсети свежими снимками.

На этот раз Вера Брежнева порадовала поклонников новым стильным образом. Интересно, что в целом образ Брежневой явно вдохновлен бунтарским духом 80-х.

Так, на снимке Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками.

Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке. Свой лук Брежневой также дополнила кожаной короткой курткой. Получился образ такой себе "рок-звезды".

Известная певица лишила пользователей сети возможности комментировать и оставлять лайки под соответствующем жарким кадром, ведь его она показала в своем Instogram-Stories.

Также ранее сообщалось, что знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как занимается спортом дома во время карантина.

Несколько дней назад певица рассказала, как изменилась ее жизнь после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сегодня же певица решила показать, как проводит время дома и тренируется, поддерживая тело в спортивной форме.

По словам звезды, которая выставила пост на своей специальной странице в Инстаграм, которую ведет отдельно от основной, она очень любит спорт. Именно поэтому она понимает, как важно ей находить время посреди рабочих дней, чтобы "напрягать мышцы".