Известная певица Вера Брежнева показала новый образ, который показал насколько она идеальная женщина
Как сообщает Politeka, украинская исполнительница Вера Брежнева, которая вслед за своим мужем перебралась на постоянное место жительства в РФ взволновала соцсети свежими снимками.
На этот раз Вера Брежнева порадовала поклонников новым стильным образом. Интересно, что в целом образ Брежневой явно вдохновлен бунтарским духом 80-х.
Так, на снимке Вера Брежнева примерила очень соблазнительный и откровенный образ. Певица снимается в черном купальнике-боди оригинального кроя, который оголяет плоский животик Брежневой. Также боди обильно декорировано пайетками.
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Образ дополняют черные колготки, а также черные босоножки на тонком каблучке. Свой лук Брежневой также дополнила кожаной короткой курткой. Получился образ такой себе "рок-звезды".
Известная певица лишила пользователей сети возможности комментировать и оставлять лайки под соответствующем жарким кадром, ведь его она показала в своем Instogram-Stories.
Также ранее сообщалось, что знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как занимается спортом дома во время карантина.
Несколько дней назад певица рассказала, как изменилась ее жизнь после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Сегодня же певица решила показать, как проводит время дома и тренируется, поддерживая тело в спортивной форме.
По словам звезды, которая выставила пост на своей специальной странице в Инстаграм, которую ведет отдельно от основной, она очень любит спорт. Именно поэтому она понимает, как важно ей находить время посреди рабочих дней, чтобы "напрягать мышцы".
Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами
Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в юбке с откровенным вырезом.