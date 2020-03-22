Популярный танцор, участник и победитель проекта «Танцы со звездами» Евгений Кот показал, как развлекается дома со своей женой во время карантина

Несколько показательных видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео представлено несколько шуточных, но вполне эффективных тренировок, которые можно делать дома. Правда, вместо инвентаря пара решила использовать туалетную бумагу, спрос на которую, как известно, в последние недели очень вырос.

«Тренировка с заботой. Листайте до последнего видео!!! Выполняйте в паре или самостоятельно! Отмечайте меня и Наталью Татаринцеву. А мы вам лайк, комент и репост в сториз. Тренируйтесь и заботьтесь о себе!», - написал Кот.

Отметим, что жена Евгения Наташа предстала на видео в коротких шортиках, в которых видно ее прекрасную физическую форму. Поклонники остались в восторге от тренировок звездной пары.

«А я то думаю куда из магазина пропала бумага)», «Вы крутые», «Какие вы классные», «Молодцы. Вы самые классные и прикольные», «Супер!!!! Очень позитивно, познавательно и весело!», «Вы крутые», «Супер! Молодцы! Теперь ясно, что с бумагой)) делать!», «Круто, ребята повеселили», «Умнички! Вот так с пользой для себя (ну и для других) нужно», «круто, молодчинки, весело, позитивно...И рада, что у вас есть запасы туалетной бумаги», - пишут пользователи сети.

Отметим, что многие звезды сегодня придумывают интересные проекты для своих подписчиков, устраивают онлайн-концерты и проводят прямые эфиры. Они пытаются донести до украинцев, что несмотря на карантин, жизнь не останавливается. Наоборот, вынужденные каникулы можно использовать с пользой для себя – заняться спортом, почитать книги, устроить генеральную уборку.

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