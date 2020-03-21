Відомий український хореограф Влад Яма раптово звернувся до українців

Відео він опублікував в мережі на своїй сторінці в instagram, повідомляє Politeka.

Влад Яма з дружиною виїхав у Київську область на прогулянку на природі. В цей час він вирішив розповісти фоловерам, що не слід робити під час карантину в країні.

«Хлопців, пару слів про ситуацію і про ставлення до неї. Ми, насправді, з родиною сидимо вдома, нікуди не висовуємося. Доставку продуктів зараз будемо замовляти, щоб в магазин по можливості поки не заходити. Мене дивує позиція людей: «Та, пронесе» чи «Якщо судилося – то судилося». Давайте все-таки слідувати рекомендаціям держави. Питань дуже багато. Якщо нам кажуть, радять, рекомендують з досвіду інших країн, давайте будемо вдома, давайте займатися спортом вдома, давайте менше ходити в гості, як би це страшно не звучало. Обов'язково прорвемося, помандруємо. Все буде круто!», – попросив шанувальників Яма на відео під час прогулянки.

В коментарях багато відзначили, що їх дратує таке наплювацьке ставлення до карантину, яке спостерігається в нашій країні.

«Дуже прикро, ми з сім'єю сидимо вдома, а на вулиці у людей, наче, канікули. Всі гуляють, без масок, на шашлички ходять. Просто не вистачає злості....», «Дуже правильні слова☝️ люди схаменіться вже це серйозні речі, давайте ставиться до цього серйозніше . Якщо ви не піклуєтеся про себе, подбайте про інших», «Влад, правильно, нема чого ходити», «Так згодна !!! Я сиджу вдома хоч для мене це дуже складно ... вообщем це саме адекватне рішення !», «Спасибі, Владик , за пораду і підтримку!», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

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