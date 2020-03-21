Українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею на проекті «Танці з зірками», показала розкішні форми на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Пора зупинитися і заглянути всередину себе…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кухар позує в розхристаному пляжному халаті, оголивши розкішні форми. Це спровокувало справжній фурор серед її шанувальників.

«розкішна», «вау, яка краса», «бомбезні форми», «кльова», - пишуть вони.

До цього ми писали, що зірка шоу "Танці з зірками" балерина Катерина Кухар і її чоловік, також артист балету, Олександр Стоянов показали, як ніжаться в сонячних променях і обіймах один одного

З-за спалаху коронавирусной інфекції COVID-19, як відомо, в Україні введено карантин. Багато знаменитостей відхилилися від своїх звичних щільних графіків, гастролей зокрема і, зрозуміло, особистих поїздок і перельотів куди-небудь - майже всі відпочивають вдома. Так зіркова пара Кухар і Стоянов вирішили показати, мабуть, на власному прикладі і з допомогою пісні, що сумувати нікому не варто і сподіватися треба тільки на краще.

Голубки виклали в мережу спільне відео, де співають: "...Ніч пройде - настане ранок ясний" і про те, що "Сонце" неодмінно "зійде". На кадрах з сториз Каті видно, як вона ніжно обіймає чоловіка, той у відповідь посміхається і дивиться на дружину, вони трохи покружляли в спонтанному танці та співали. У підписі до кадрів Катерина зазначила, що співає пара "про хороше". При цьому зірка балету була в білому халаті, без укладання і макіяжу, а Олександр у футболці. Вигляд у подружжя був щасливий.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".