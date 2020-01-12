Известная певица Ольга Меганская, участница группы ВИА Гра, показалась в жарком образе

На снимке Ольга позирует в одном топе, остальной одежды не видно. Благодаря крупному плану можно рассмотреть идеальные формы девушки, а также внешность. На фоне практически ничего не видно, так как он размыт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку группы ВИА Гра.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Красавица", "Олечка зайка, совершенство, красотка!!", "Как обычно выглядишь отлично )))", "Оленька, великолепно выглядишь!".

Ранее мы сообщали, что Украинская группа "ВИА Гра", которая уже давно переместилась на просторы российского шоу-бизнеса всегда удивляет своими образами.

Так, участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская предстали в откровенных нарядах в одной из программ.

Звезды позировали в очень коротких топах разных цветов. Благодаря этому можно было заметить тонкие талии звезд и упругие животики. Привлекли внимание и необычные украшения девушек на лице.

Сообщалось, что певица Ольга Меганская показала себя в черном бельевом варианте платья в блестку.

Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, разрез которого позволяет увидеть подкачанные ножки певицы, а декольте - упругую грудь. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы уложены, на лице яркий вечерний макияж.

Более того, некотрые поклонники предположили, что артистка сфотографировалась без белья - разрез ее платья "выдал" все с патрохами.

Фаны также пишут молодой красавице - звезде сцены о том, что она очень привлекательная женщина, "естественная красавица", и просто "прекрасна".

Напомним, солистки ВИА Гры подчеркнули пышные достоинства сверкающими топами

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