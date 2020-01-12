Известная певица Ольга Меганская, участница группы ВИА Гра, показалась в жарком образе
На снимке Ольга позирует в одном топе, остальной одежды не видно. Благодаря крупному плану можно рассмотреть идеальные формы девушки, а также внешность. На фоне практически ничего не видно, так как он размыт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку группы ВИА Гра.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
Киркоров показал повзрослевших детей со звездным крестным: редкие кадры
Трагедия в квартире Никиты Михалкова: окровавленную модель нашли без одежды, новые детали
Фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы"
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
"Красавица", "Олечка зайка, совершенство, красотка!!", "Как обычно выглядишь отлично )))", "Оленька, великолепно выглядишь!".
Ранее мы сообщали, что Украинская группа "ВИА Гра", которая уже давно переместилась на просторы российского шоу-бизнеса всегда удивляет своими образами.
Так, участницы группы Эрика Герцер, Ульяна Синецкая и Ольга Меганская предстали в откровенных нарядах в одной из программ.
Звезды позировали в очень коротких топах разных цветов. Благодаря этому можно было заметить тонкие талии звезд и упругие животики. Привлекли внимание и необычные украшения девушек на лице.
Сообщалось, что певица Ольга Меганская показала себя в черном бельевом варианте платья в блестку.
Девушка решила сделать типичное сэлфи у зеркала – на ней черный наряд, разрез которого позволяет увидеть подкачанные ножки певицы, а декольте - упругую грудь. Артистка, похоже, что сделала снимок в гримерке, ее волосы уложены, на лице яркий вечерний макияж.
Более того, некотрые поклонники предположили, что артистка сфотографировалась без белья - разрез ее платья "выдал" все с патрохами.
Фаны также пишут молодой красавице - звезде сцены о том, что она очень привлекательная женщина, "естественная красавица", и просто "прекрасна".
Напомним, солистки ВИА Гры подчеркнули пышные достоинства сверкающими топами
А еще Politeka писала, что солистка "ВИА Гры" свела с ума пышными формами в крохотном топе
Также Politeka сообщала, что пышногрудая "любовница" Меладзе затмила подружек из ВИА Гры