Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала зажигательные танцы

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских - настоящий шопоголик и откровенно признается, что у нее множество нарядов в гардеробе, как эффектных сценических, так и стильных повседневных. Последнее время певица и ее муж Потап увлеклись приложением TikTok, где снимают короткие видео и радуют ними фанатов.

На этот раз девушка поделилась забавным видео на котором она танцует жаркий танец, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

В нем она предстала в откровенном образе - в экстра-мини юбке нежного голубого оттенка и оригинальной толстовке розового цвета. Эффектный лук дополняет макияж в нюдовых оттенках, часть волос артистка собрала в высокий хвостик, а другую оставила распущенными по плечам.

Каменских игриво и пластично двигается под музыку, одновременно "подпевая" словам, ее соблазнительные движения напоминают популярный танец - тверк. Когда смотришь на ее танец, так и хочется сказать: "Не останавливайся".

К сожалению пользователи сети не имеют возможности написать свои комментарии и лайки под новыми кадрами популярной певицы, ведь их NK решила показать в своем личном Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских устроила целое шоу дома ради поклонников.

Настя решила показать, как отдыхает вместе с коллегами, но еще и устроила прямой эфир вместе с ними, чтобы разнообразить домашние будни во время карантина.

В этот раз Насля показала, как отдыхала дома вместе с друзьями и коллегами, а также устроила целый домашний концерт перед камерой. Звезда мило попозировала сидя на полу и общаясь с колелгами, а также отвечая на вопросы покллонников.