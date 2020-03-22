Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко показала стильный лук, который может привлечь внимание любого мужчины

Как сообщает Politeka.net, внучка легендарной Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, обосновавшись в самом центре города – престижной районе Манхэттен.

Девушка учится в престижной Школе дизайна "Парсонс" и проводит львиную долю времени в США. София публикует стильные стрит-стайл луки из "Большого Яблока" и демонстрирует, как надо сочетать трендовые вещи сезона.

Так, внучка артистки показала солнечный кадр, сделанный на улице Парк-Авеню. Для прогулки девушка выбрала стильное пальто бежевого цвета, которое надела поверх черного гольфа, зауженные штаны того же оттенка, туфли на высоком каблуке. А дополнила она лук сережками-гвоздиками. Использование минимума косметики лишь подчеркнуло природные данные девушки, длинные волосы она решила собрать в низкий пучок.

При этом девушка позирует, сидя на скамейке, в пикантной позе - забросив одну ногу на другую.

Романтичный и вместе с тем соблазнительный снимок очень понравился подписчикам девушки, которые в очередной раз восхитились красотой Сони.

"Выглядишь просто шикарно😍", "Теперь это моё самое любимое фото😍🤤", "Вау красотка🔥🔥🔥🔥", "Аххаах, откуда ты берёшь такие крутые строки", " Вроде простое фото, но такое чувственное 😍", "Какая же шикарная 🤩🤩не могу перестать восхищаться твоей красотой 🤩".

Также ранее сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новые кадры в Инстаграм.

На кадрах юная внучка позирует в коротких шортах, топе и олимпийке или чем-то подобном. Волосы в этот раз Соня собрала в хвост. Образ Евдокименко дополнила большими сережками. На фоне можно увидеть диван, зеркало и другие элементы интерьера комнаты.

Фанаты не смогли обсудить танцы или поставить лайки публикации. Все из-за того, что внучка Ротару опубликовала ее в сторис, где функции такие отсутствуют.