Известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, показала горячий кадр в Инстаграм

На фото Паша позирует в кожаных штанах и пиджаке, под которым ничего нет. Маргарита приоткрыла его руками, чтобы посветить своей грудью. Ширинка на штанах у нее тоже была расстегнутой. Модель решила оставить волосы собранными в хвост, а на фоне можно увидеть белую стену. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Маргарита ответила на вопрос под фото, какие у нее параметры. Как оказалось, у Паши - 89, 60, 90.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки публикации. Все из-за того, что модель опубликовала фото в сторис.

Ранее мы сообщали, что модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украины 2019», показала роскошное тело в облегающем топе.

Так, девушка позирует в раздевалке в одном топе и спортивных штанах, поддерживая рукой роскошные формы. Как можно заметить, звезда довольна своим видом. Кроме того, Паша элегантно задрала ногу. Волосы при этом девушка собрала в хвостик.

Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры Мисс Украина-2019 решила опубликовать у себя в Сторис.

Сообщалось, что Маргарита Паша тяжело заболела в холодном и пасмурном Киеве после отдыха на Бали.

Так, звезда буквально через неделю после того, как вернулась с жаркого Бали, слегла с болезнью и перестала появляться в социальных сетях, и показывать новые фото и видео, даже постить старые с отдыха.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша недавно вернулась с отдыха на Бали и показала, как она выглядит сейчас, спустя некоторое время с отпуска. Так, на ее лице еще не сошел золотистый загар, однако жирные волосы она туго связала сзади в пучок, не делает макияж, не считая наращённых ресниц.

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