Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украин-2019», устроила пробежку в облегающем топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.
Так, девушка предложила подписчикам пообщаться, и ей задали вопрос о том, какие процедуры она делает, чтобы поддерживать тело стройным и красивым.
«Массаж и обожаю Баню (стараюсь каждые выходные ходить)», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что на снимке Паша снимает себя во время пробежки на фоне озера и многоэтажек. Однако кадры она выбросила в Сторис – ее поклонники не смогли что-либо сказать.
Как сообщалось ранее, известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, показала новый образ
На фото Маргарита позирует в кожаных штанах и куртке. Она расстегнула последнюю и приоткрыла ее руками. Как оказалось, Паша решила сделать фото без белья. Модель позировала на белом фоне и решила в этот раз собрать волосы в хвост.
"Дрались ли Вы когда-нибудь с девушкой?", - задали вопрос Маргарите. Она ответила: "С сестрой в детстве, мы двойняшки. Это считается? А так, я предпочитаю вести диалог".
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Паша опубликовала в сторис снимок, где такая функция отсутствует.
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