Теледива Елена-Кристина Лебедь, пассия бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко продемонстрировала, что сейчас происходит в Киеве

Как известно, знаменитая украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь очень активно ведет свою страницу Instagram и часто радует фолловеров разнообразными видеороликами и снимками, передает Politeka.net.

Так, на этот раз звезда "Аферисты в сети" опубликовала видео, на котором показала, что в Киеве в конце марта пошел снег. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Вышли за хлебушком, называется 🙉🙉🙉 Жалко, что позавчера убрали ёлку🎄😝😝😝», - подписала кадр телеведущая.

«Круто снег 👍 нам бы такую погодку😉», «Одевайтесь теплее, душа голая🙈 А зима подкралась незаметно😂», «Можно заказывать Дед Мороза 😁😁😁», «Так рыжая, где маска?», Обожаю Крис 😘😘😘😘не люблю снег😂», - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь предстала в "леопардовых" тонах.

На рыжеволосой бестии пиджак и ботинки расцветки этого дикого животного, а также кофточка персикового оттенка и синие рваные на коленях джинсы.

Елена-Кристина позирует в магазине одежды перед зеркалом и улыбается, глядя в свой смартфон.

Телеведущая решила посоветовать публике новые фильмы, которые недавно посмотрела. Также мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Также мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».



