Популярная украинская исполнительница Тина Кароль не сдержала эмоций в отношении своего коллеги Дана Балана прямо на ток-шоу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, сперва артистка позирует в ярком желтом платье с вырезом, сидя в судейском кресле шоу «Голос». А на другом снимке звезда уже стоит вместе с Даном Баланом, с которым ей приписывают роман.
Однако поклонники Кароль стались без возможности что-либо сказать – снимки появились в Сторис.
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Напомним, что во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.
"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.
Тина восхитилась выступлением ребят и весьма красноречиво их похвалила, вот Дан не удержался от «острого» комментария: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".
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