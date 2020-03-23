Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как теперь тренируется дома из-за карантина

Настя фактически каждый день отправляется на утренню пробежку, о чем довольно часто сообщает в разделе Стори в Инстаграм. Однако, не забывает певица также и о простых домашних тренировках, какие обычно проходит в спротзалах, пишет Рoliteka.net.

Поскольку сейчас все заведения закрыты, Анастасия активно рассказывает на своей странице в социальной сети, как бороться со стрессом, как правильно питаться и даже о том, как заниматься дома. По этому поводу Настя даже организовала онлайн занятия с поклонниками, которые были восприняты достаточно позитивно.

В этот раз на своей странице певица рассказала о намерении проводить тренировки перед камерой ради поклонников еще чаще, чем прежде. На представленном фото улыбающаяся певица позировала в стильном бордовом костюме, состоящем из топа и обтягивающих лосин.

«Вместе мы сила! 💪 Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко.

Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! ☑️ Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! 🏃‍♀️ Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!», – написала Настя.

До этого Настя показала, как решила разнообразить домашние будни и представить полную тренировку в социальной сети. Кадром по завершению занятия в дома звезда поделилась на своей странице.

«Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной! 🤗

Когда видишь отклик - это всегда тааак приятно! И меня это тоже мотивирует делать для вас ещё больше. И вот, вдохновленная вами, я решила запустить карантинный марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивировать друг друга вместе!», – написала артистка под новым постом. Поклонники отреагировали достаточно позитивно на новый пост.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа