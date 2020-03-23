Известная певица Тина Кароль поразила пикантным моментом с Даном Баланом во время последнего эфира шоу "Голос"

Артистка не только приятно удивила поклонником стильным солнечным нарядом во время последнего эфира песенного шоу, но еще и довольно интимным моментом вместе с Даном, который сгреб ее в охапку и отнес к судейскому креслу, сообщает Politeka.

Так, новый эфир стал новым этапом для участников и их тренеров и носит название "нокауты". Отметим, все четыре эфира, отснятые заранее, посвящены отдельным командам. Во время шоу звезда появилась в новом образе - Тина предстала перед поклонниками в ярком желтом платье с вырезом, сидя в судейском кресле шоу «Голос».

Не обошлось и без курьезов, связанных с Даном Баланом, с которым звезде приписывают роман. На странице «Фан-Тины» появился пикантный ролик, во время которого Дан понес Тину одной рукой к судейскому креслу.

Явно смущенная певица могла только вскрикнуть, однако сопротивляться не стала и позволила себя «унести». Поклонники были приятно обрадованы такому моменту:

«Все своё ношу с собой» ❤, «Я уже в нетерпении ❤️», «Це коли було?», «смотрю уже 30 раз это видео 😂 залипательно. Ааааа😂😂😂😍🔥», «А Тина даже и не сопротивляется🔥🔥🔥», «Понес как пушинку🥰❤️😍», «Все красиво забери ее и вези в Молдавию или в ЛОНДОН К СЕБЕ ДОМОЙ!!!».

Ранее Кароль показала себя в стильном образе, станцевав с Баланом прямо во время выступления. Недавно прошел очередной эфир песенного шоу "Голос", во время которого Тина традиционно спела и даже появилась с Даном Баланом на сцене вместе в время выступления.

Пикантности выступлению придало не только то, что Тина в новом образе и в очках соблазнительно исполнила песню "Вабити-Бавити", но еще и пела ее рядом с веселящимся и танцующим Баланом.

Отметим, во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.

Тина восхитилась выступлением ребят и весьма красноречиво их похвалила, вот Дан не удержался от «острого» комментария: "Когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое...". На что певица произнесла: "Не так быстро математика складывается".

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