Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию новых кадров сразу из нескольких провокационных фотосессий

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, чтобы поддерживать внимание публики к собственной персоне. В этот раз в разделе Стори в Интаграм артистка ответила на наиболее интересные вопросы поклонников и поделилась необычными и ранее не публикованными фото, пишет Politeka.

Так, на представленных кадрах Даша позировала в обрезе опасной и дерзкой Лары Крофт – в одном комбинезоне черного цвета, в стильном синем комбинезоне и с распущенными длинными волосами, а также в домашнем виде в одном банном халате.

Даша в излюбленной ироничной форме отметила, что раньше она в школе не дралась, хотя начала это делать позже «ведь очень хотелось». Также рассказала звезда и о личной слабости – оказалось, что певица очень даже грешит любовью к сладким пирогам.

На более провокационные и иногда неуместные вопросы звезда в острой саркастичной форме отшутилась при помощи собственных роликов.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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