Известная певица Светлана Лобода похвасталась лучшими кадрами со съемок клипа "Твои глаза"

Светлана принялась активно вести социальные сети, в том числе и Инстаграм, после наступления карантина. Так, артистка отменила часть концертов, светских мероприятий и съемок. Таким образом Светлана получила неожиданный и долгожданный отдых, сообщает Politeka.

Чтобы скрасить свободное время во время изоляции на карантине, певица принялась публиковать в социальной сети Инстаграм целые серии кадров из различных фотосессий. Не обошла стороной певица и видеозаписи со съемок разных клипов. В этот раз Светлана презентовала лучшую нарезку, сделанную во время работы над клипом "Твои глаза":

«Проснулась .... А из соседнего окана музыка звучит 🤩»твои глаза» 🙈вспомнила нашу поездку в Андалусию. как же было хорошо нам и весело . Пожалуй , это один из моих любимых клипов. а ваш? #твоиглаза», – написала под роликом Лобода.

Поклонники не были равнодушны и написали сотни комментариев:

«Потрясающая ❤️», «Самый лучший клип, красивые, счастливые!! ❤️❤️❤️», «Для меня это самый красивый клип 🔥😃», «Мне нравится клип "облака" 😍 такой классный», «Самый любимый - Новый Рим. Твои глаза взорвали интернет, до сих пор не могу от них оторваться. Светлана, когда новая песня, а лучше альбом? ❤️», «Любимый !😘», «Мой любимый клип , с ним ложусь ( с клипом) , с ним и просыпаюсь ❤️».

До этого на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила стильный кадр, на котором позировала в одно лишь шелковой пижаме пастельного оттенка, расшитую кружевами. Внушительная зона декольте звезды подчеркнула черной вышивкой, также как и ворот халата под цвет ее платья. Популярные статьи сейчас

Причем в подписи звезда рассказала о том, как она "страдала" из-за своего имени в детстве:

«С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?», – интригующе подписала певица.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды:

«Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸», «Самое светлое имя☀️☀️☀️», «Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍», «Ох какая хорошенькая 😊», «Похвала», «Красивое имя👍».

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