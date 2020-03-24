39-летняя ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова предстала в соблазнительном образе
Красотка затронула тему карантина и дополнила ее горячим снимком, передает Politeka.net.
Даша предстала в прозрачной одежде с пайетками. Наряд был распахнут, из-за чего из выреза показалось лишнее - черное кружевное белье звезды. Дополнили образ аксессуары.
В руках теледива держала бокал с темными напитком, похожим на коньяк. Она прикоснулась пальцами к краю посуды. Девушка посветила маникюром нюдового оттенка.
Трегубова смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Ее пышные волосы также привлекли внимание. В общем образ вышел великолепным.
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В посте Даша рассказала, что планирует читать стихи в Инстаграм на время карантина из-за коронавируса и предложила приходить на просмотр.
"Слушайте, ну если даже Робби Вильямс в прямом эфире поет по заявкам, а президент Израиля и @polyakovamusic читают детям сказки - я не могу бездельничать...", - подписала снимок красотка.
За 50 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Wow🌟🌟Красивая!🔥", "Богиня)))) тут ничего не скажешь))))", "Просто Аггггонь!🔥", "Даша, всё на Ваше усмотрение 🤗 Вы очень талантливая и позитивная 😘", "Даша, хотела бы услышать в вашем исполнении письмо Татьяны к Онегину!", "Класс! Замечательная идея)", "Обажаю вас слушать😍😍😍😍", "Да", "Оставайся в фокусе, не поддавайся панике.. Этот пожалуйста 😊", "Благодарю!!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Ваня Якимов", "секси гаряча шттучка", "🔥Удачи! Даша вы Наша!😍👏", "Ты лучшая телеведущая в Украине", "Даша, а что-то из Леся Подервянского можешь", "Будем слушать, читайте и пойте!", "Какая ты красавица", "Лину Костенко", - написали пользователи сети.
Напомним, телеведущая «Х-фактора» поразила фигурой в красном обтягивающем платье на тонких бретелях и нежным образом.
Ее волосы были распущены и уложены локонами на одно плечо. Макияж нюдовый.
В целом, образ на фоне красных портьер на сцене вышел очень удачным.
За три часа фото успело собрать несколько тысяч лайков и десятки комментариев.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».