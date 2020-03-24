39-летняя ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова предстала в соблазнительном образе

Красотка затронула тему карантина и дополнила ее горячим снимком, передает Politeka.net.

Даша предстала в прозрачной одежде с пайетками. Наряд был распахнут, из-за чего из выреза показалось лишнее - черное кружевное белье звезды. Дополнили образ аксессуары.

В руках теледива держала бокал с темными напитком, похожим на коньяк. Она прикоснулась пальцами к краю посуды. Девушка посветила маникюром нюдового оттенка.

Трегубова смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. Ее пышные волосы также привлекли внимание. В общем образ вышел великолепным.

В посте Даша рассказала, что планирует читать стихи в Инстаграм на время карантина из-за коронавируса и предложила приходить на просмотр.

"Слушайте, ну если даже Робби Вильямс в прямом эфире поет по заявкам, а президент Израиля и @polyakovamusic читают детям сказки - я не могу бездельничать...", - подписала снимок красотка.

За 50 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Wow🌟🌟Красивая!🔥", "Богиня)))) тут ничего не скажешь))))", "Просто Аггггонь!🔥", "Даша, всё на Ваше усмотрение 🤗 Вы очень талантливая и позитивная 😘", "Даша, хотела бы услышать в вашем исполнении письмо Татьяны к Онегину!", "Класс! Замечательная идея)", "Обажаю вас слушать😍😍😍😍", "Да", "Оставайся в фокусе, не поддавайся панике.. Этот пожалуйста 😊", "Благодарю!!!🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Ваня Якимов", "секси гаряча шттучка", "🔥Удачи! Даша вы Наша!😍👏", "Ты лучшая телеведущая в Украине", "Даша, а что-то из Леся Подервянского можешь", "Будем слушать, читайте и пойте!", "Какая ты красавица", "Лину Костенко", - написали пользователи сети.

Напомним, телеведущая «Х-фактора» поразила фигурой в красном обтягивающем платье на тонких бретелях и нежным образом.

Ее волосы были распущены и уложены локонами на одно плечо. Макияж нюдовый.

В целом, образ на фоне красных портьер на сцене вышел очень удачным.

За три часа фото успело собрать несколько тысяч лайков и десятки комментариев.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».