Ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова поделилась пикантными снимками со съемок нового фильма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наш фильм Сторонній получился страшно красивым и красиво страшным. Я уже сбилась со счета, сколько наград на международных фестивалях в США, Канаде, Колумбии и Японии он получил (кажется, 8 или 9). А пару дней назад эзотерический детектив Сторонній признан лучшим фильмом на фестивале в Monsters of horror в Талсе», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что некоторые снимки, которые опубликовала актриса, весьма пикантные. Хотя ее поклонники больше обратили внимание на саму картину.

«Какие кокосы…», «вот это успех!», «огонь», «тянет на Оскар», - пишут они.

До этого мы писали, что ведущая "Х-Фактора" опубликовала результат съемок в сети Инстаграм. На фото Даша позирует в черной ночной рубашке. На первом фото она сидит на коленях на кровати и сложила руки на ногах. Волосы Трегубова решила оставить распущенными.

На фоне можно увидеть торшер, подушки и другие элементы интерьера спальной комнаты. На втором снимке телеведущая уже стояла на коленях с расставленными руками и улыбалась с открытым ртом.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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