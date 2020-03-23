Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как поддерживает свою фигуру в форме во время карантина
В этот раз знаменитая артистка показала, как проводит тренировку дома, пока все залы закрыты. Как оказалось, Леся очень любит упражнение "планка" и кажрый раз пытается поставить свой личный рекорд, пишет Politeka.
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Никитюк позировала без макияжа в ярком топе и такого же солнечного цвета лосинах. Причем позировала звезда с пикантного ракурса – Леся решила записать момент, пока она стоит в «планке», выполняя упражнение и улыбаясь при этом в объектив.
Похоже, звезда не дает и шанса себе набрать лишнего и каждый день занимается перед камерой. Примечательно, что сама Никитюк никаких диет не придерживается и многие пользователи сети уже не раз интересовались секретами восхитительной формы Леси.
Сама Никитюк после многочисленных просьб как-то отметила, что действительно ничего не делает именно для похудения:
«У меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.
До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.
По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.
На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.
Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме:
«Задолго до карантина .. я еще тогда так радовалась ... столько масок здесь в магазинах, разноцветных, с рисунками и без ... Дура🙈 поэтому набери оптом😆 Ну а пока мы сидим по домам: уважаемые поклонники приглашаю вас на «Карантинные Вечера с Лесей Никитюк» 😆😆😆
Концертная программа:
- 12.00 тренировки дома (Сторис)
- 13.00 ход парад дебильных масок в Сторис
- 14.00 готовят обед (Сторис)
- 15.00 развивает мелкую моторику рук .. лайкают мои фотки😆
- 20.00 передача «Поздравляем песней» в прямом эфире 😂❤️ (акомпонент Р.Квинта @ruslankvinta) обещал быть в трениках с белым роялем😆 как вам программа ??? # КарантинниВечоры # КарВеч» - написала Леся под новым кадром.
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