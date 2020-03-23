Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал, которая стала популярной после роли Жени в нем, порадовала поклонников проникновенным черно-белым снимком

Фото вполне может претендовать на такие, которые находятся в разряде интимных, личных, потому как артистка позировала на нем частично без белья, передает Politeka.net.

Так в своем Инстаграм 25-летняя красавица-акриса решила заговорить о проблемах экологии и, к случаю, показать свое, вероятно, студийное фото в сорочке и накидке. Как заметили фаны звезды, она на снимке красовалась без бра:

«Тема экологии сейчас актуальна как никогда 🌍🍃 многие просили меня об этом немного рассказать, что ж...

Растительное питание однажды изменило мою Жизнь навсегда. Всё началось с док фильма «Земляне» с Хоакином Фениксом. Затем я увидела и прочитала достаточно, чтобы убедиться в том, что скотоводство уничтожает экологию и ресурсы нашей планеты. А убийство, насилие и видовую дискриминацию в наше время принято считать нормой. И этот факт разбил мне сердце.

Вы думаете, что растительное питание это жутко дорого? - Нет, овощи, фрукты и вег продукция отечественного производителя намного дешевле любых колбас и сыров, например пачка тофу или сои стоит в среднем 30грн.)

Вы думаете, что это невкусно, да и есть особо нечего, кроме травы?))) - Это ооочень вкусно, я готовлю сою вместо мяса, жарю тофу вместо омлета, делаю домашний сыр из растительного молока и питательных дрожжей.... Я очень люблю готовить, моя семья все время питается кулинарными изысками (сама себя похвалила)))

Вы думаете, это вредно для здоровья и вам будет не доставать полезных веществ? - О нет, ваша сердечно-сосудистая система сделает вам низкий поклон и вы пожалуй никогда не умрете от оторвавшегося тромба))) все конструктивные аргументы вы можете найти он-лайн в книге Дугласа Грэмма «80/10/10»

По сути, в существовании для удовлетворения собственных нужд нет никакого смысла, подобный образ жизни обычно приводит к депрессии и глубокому отчаянию. Я верю, что мы здесь для того, чтобы безвозмездно отдавать и получать в ответ искреннюю благодарность, что делает нас по-настоящему счастливыми семикратно и вдохновляет преодолевать любые вершины. Мое растительное питание не только бережёт здоровье, но спасает природу и планету в целом. А ведь после меня тут будут жить наши дети, внуки и правнуки и миллионы добрых людей)))))

Очень длинный пост... давно так не писала, и вообще долго не решалась с вами этим поделиться.. но решила, что сам меседж намного важнее моего страха осуждения, поэтому... да, хотя бы просто подумайте об этом на досуге)) а в свою очередь, я готова ответить на все ваши вопросы🌱

#govegan 💪🏼

P.S.: Пожалуйста, несите ответственность за ту энергетику, которую вы приносите в блог», - так продолжительно подписала звезда ТВ свою фотографию.

Поклонники Анны наперебой спрашивают у нее, а как же все-таки прийти к этому веганству, а также делают комплименты артистке. В частности, пишут о том, как она свежа, красива, нежна и прочее.

Напомним, что Женька из "Сватов" в одном халатике показала свои женские штучки.

Звезда экранов расслабляется дома. Актриса показала личные кадры, где она позирует у зеркала в ванной. Красавица была в белом халатике и с полотенцем на голове:

«Нет худа без добра»...☀️ Для меня #карантин это отличная возможность полностью посвятить себя семье👨‍👩‍👦❤️, добраться до горы книг, отложенных на «когда будет время», расслабиться и отдохнуть от грима, восстановить кожу и волосы🌸 Честно признаться, я очень домашняя птичка, так что я #keepcalm и наслаждаюсь🧘🏼‍♀️ Закупила свои любимые женские штучки, которые помогают мне восстать из пепла как Фениксу😄 чтобы не попасть на подделки, заказываю в ... 🧡 доверие в наше время дорогого стоит))) так что давайте проведём это время с пользой, а как вы проводите свой #карантин ??? P.s.: чем пользуюсь❓листай карусель)», - пишет Кошмал.

Напомним, звезду "Сватов" безжалостно избивал бывший муж

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