На Западе звезды давно не скрывают свою нетрадиционную ориентацию. В некоторых случаях каминг-аут может даже подогреть интерес публики к артисту

В постсоветских странах ситуация обстоит немного иначе. Многие артисты вынуждены скрывать свою ориентацию, а открытых представителей ЛГБТ-сообщества не так уж и много. Поэтому в прессе нередко возникают вопросы к некоторым звездам, чья личная жизнь, мягко говоря, не вписывается в рамки.

Politeka.net решила вспомнить звезд, которых в разное время подозревали в нетрадиционной ориентации.

Бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров известен своими эпатажными выходками и любовью к необычной яркой одежде. Любитель золота, страз и перьев никогда не был в серьезны отношениях, если не считать Пугачеву, брак с которой многие считали пиаром.

Как известно, Киркоров воспользовался услугами суррогатной матери, чтобы «родить» себе детей. Это дало очередной повод для того, чтобы утверждать о его ориентации.

Еще одного супруга Примадонны Максима Галкина тоже подозревают в нетрадиционной ориентации. Публике до сих пор трудно поверить в искренность чувств между людьми с такой большой разницей в возрасте.

Популярный певец Сергей Лазарев хоть и состоял в отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой, но в их союз тоже мало кто верил. Рождение двоих детей суррогатной матерью лишь укрепило подозрения публики по поводу его предпочтений.

Еще один российский топ-исполнитель Дима Билан тоже находится под постоянным прицелом СМИ. Певец, которого обожают миллионы, в свои 38 лет так и не обзавелся девушкой. За всю карьеру у него не было ни одного серьезного романа за исключением пары интрижек для пиара.

О солистке группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной слухи ходят еще с начала 2000-х, когда она вместе со Светланой Сургановой основала коллектив.

Дуэт выглядел своеобразно: всегда в мужской одежде, с короткими стрижками и без макияжа. Учитывая особый характер их песен, неудивительно, что девушек записали в «нетрадиционную» категорию. Арбенина, кстати, родила двойняшек, которых воспитывает сама.

Напомним, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным пошалили прямо на глазах Ивлеевой, кадры попали в сеть: «Теперь я видела все».

Как сообщала Politeka, Киркоров со своей звездной подругой разозлил россиян, видео говорит само за себя.

Также Politeka писала, что Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.