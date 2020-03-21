Російський співак Філіп Кіркоров і продюсер Яна Рудковська вирішили підтримати співвітчизників в період карантину через коронавірус обнадійливим роликом

На своїй сторінці в Instagram Рудковська опублікувала відео, на якому разом з Кіркоровим звертається до підписників, передає Politeka.

«Говорить і показує Москва. Життя триває. Все прекрасно, що не бридко. А не бридко те, що прекрасно... Все буде добре, і ми це переживемо. Головне – не втрачати бадьорість духу, сяйво ока і віри в наше прекрасне майбутнє, що, в принципі, у нас не за горами», – каже артист.

«Друзі мої, не забувайте носити маски. Обов'язково дезінфікувати руки. І найгголовніше – не бійтеся нічого. Ось Філіп Кіркоров знає, що все одно все буде добре», – додає Рудковська.

На обох героях ролика – захисні маски на обличчі з пришитими на них квіточками. Кіркоров традиційно не змінює своєї любові до брендів, і на записі у нього кепка від Louis Vuitton, а також масивні золоті прикраси.

Не всі підписники оцінили «виступ». Людям не сподобалося, що на темі коронавіруса зірки намагаються додати балів до своєї популярності.

«Ой, ну навіщо так випендрюватися з цими масками, вже дивитися неприємно, можна одягнути звичайні маски і ходити, тут не важлива краса, а що б не захворіти», «Замість кривляння і хайпу на тему вірусу може просто допоможете людям», «Начебто дорослі люди, а ...... ну без слів», «Кіркоров теж приміряв намордник», «Понти понад усе😱», «Бюстгалтер на Філіпові😁😁😁», «Клоуни», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Максим Галкін поділився смішним відео на тему коронавіруса. У ролику пародійний квартет «Заячий стон» станцював під пісню популярної російської групи в захисних костюмах, масках і з туалетним папером у руках.

Нагадаємо, постарілий Кіркоров ошелешив новим відео з Басковим.

Як повідомляла Politeka, коханка Лазарєва, яка втратила груди, вперше з'явилася на публіці.

Також Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом.