Популярний російський співак Сергій Лазарєв забув слова власної пісні. Інцидент стався з ним під час недавнього концерту

Відео з концерту артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На ролику видно, як Лазарєв сидить на високому стільці на сцені. Поруч з ним сидить гітарист, який підігрує Лазарєву. Співак співає пісню наживо, під гітару. Але в процесі співу забуває слова. Артист не розгубився і почав сміятися, а натовп шанувальників почав підспівувати.

«ЗАБУТИ СЛОВА своєї пісні, яку співали вже майже 15 років - ЛЕГКО!! Так сказати, зловив «білий аркуш»! старість? склероз? Яке щастя, що мій глядач завжди може підтримати і підспівати хором всім залом)))», - написав Сергій під відео.

Нагадаємо, що з нового року Лазарєв відключив коментарі на своїй сторінці в Instagram, тому його прихильники не можуть залишати коментарі під його постами. Сам артист пояснив своє рішення тим, що йому набридло читати образливі і негативні коментарі під своїми фото. Крім цього, співак відписався від всіх своїх друзів в Інстаграм. Він зізнався, що витрачав занадто багато часу на соцмережі, а тепер може присвячувати цей час близьким людям.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв опублікував у себе в сторіз загадковий знімок. На фото голий співак лежить в ліжку, закинувши руку за голову. Він грайливо посміхається і дивиться в камеру.

«Доброї ночі тобі…», - підписане фото. Кому присвячені ці рядки невідомо.

Як відомо, Сергій Лазерев офіційно не перебуває у відносинах, але у нього є двоє дітей. Раніше Лазарєв зустрічався з телеведучою Лерою Кудрявцевою.

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