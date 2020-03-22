Російська телеведуча, зірка Інстаграма Настя Івлеєва влаштувала прямий ефір з гумористом Максимом Галкіним

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Івлеєва розповіла, що під час карантину багато зірок влаштовують концерти і прямі ефіри онлайн, щоб розважати своїх шанувальників. Насправді, за словами зірки, таким чином вони розважаються самі. Адже їм теж нудно.

У зв'язку з цим Івлеєва влаштувала пряму трансляцію з Максимом Галкіним. Вони обидва налили собі вина і обговорювали різні теми.

«В епоху найбільшого карантину і вселенської туги, Настюшка, вінчик і зіркові друзі не дадуть вам нудьгувати!», - підписала відео Івлеєва.

Зазначимо, що під час ефіру в кадрі з'явилися діти Галкіна і його дружина, співачка Алла Пугачова. Вони обмінялися люб'язностями, Івлеєва зробила багато компліментів Пугачовій і малюкам. Пізніше, коли Пугачова поклала дітей спати, Галкін запропонував дружині вина, але вона відмовилася. Пугачова відзначила, що для хорошого самопочуття їй пити не можна. Примадонна понюхала вино в стакані у Галкіна і лиш облизнулась. Після цього вона поцілувала Галкіна, побажала йому доброї ночі і пішла спати.

«Тепер я бачила все», - бурхливо відреагувала Івлеєва, яка встигла почервоніти, поки Галкін з Пугачовою обмінювалися люб'язностями.

Зазначимо, що шанувальникам дуже сподобався прямий ефір. Вони запропонували Івлеєвій влаштовувати подібне регулярно.

«Ефір топ і вогонь», «Ти краще за всіх!! Знай», «Класний прямий ефір», «Ідеально», «А коли наступний прямий ефір і з ким?», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, сьогодні дійсно багато зірок влаштовують перфоманси, прямі ефіри і концерти для своїх підписників. Наприклад, співак Роббі Вільямс у прямому ефірі спілкується з фанатами, співає пісні на замовлення та танцює.

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