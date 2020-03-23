Настя показала, как занимается дома по утрам для поддержания формы

Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала мастер-класс по похудению дома

После массового закрытия общественно-культурных заведений, звезда не стала унывать и даже наоборот - обрадовалась возможности пообщаться с собственной аудиторией онлайн. Звезда устроила целую виртуальную тренировку с поклонниками, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в Инстаграм на своей странице певица решила провести прямой эфир, во время которого не только пообщалась с поклонниками, но еще и показала фанатам упражнения, благодаря которым держит свою фигуру в форме (чтоб посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причем в начале ролика Настя возмутилась поведением многих украинцев, которые вместо того, чтобы оставаться дома, решили устраивать пикники на улице.

«Надо сидеть дома. Таким образом мы выгоним этот вирус. И сможем как можно скорее порадоваться наступившей весне», - отметила Настя.

Звезда рассказала, что, как и обычно, сегодня проснулась очень рано, успела сделать себе завтрак и подготовила тренировку. Прежде чем начать тренировку, звезда посоветовала размяться, чтобы не получить травмы.

И только после легкой разминки с разогревающими тело упражнениями, звезда начала занятие, которое продлилось более сорока минут. Также можно заметить, что изредка звезда прерывалась на то, чтобы рассказать что-то поклонникам и поприветствовать супруга ,который уходил в комнату заниматься английским.

До этого мы писали, что по словам Каменских, на карантине дома можно проводить время с пользой, поэтому она намерена пообщаться с поклонниками в прямом эфире, рассказать о своей музыке и поговорить о грядущих музыкальных композициях.

«Мне очень понравилось проводить с вами время в прямом эфире! Надеюсь, вам тоже, поэтому предлагаю повторить❤️🤗 Завтра, 20.03, в 19:00 я приглашаю вас на мой #NKкарантинник 🏠📱я проведу его на моей инста-странице в прямом эфире!⠀

Проведем завтрашний вечер вместе с вами, очень тепло и уютно, с музыкой, моими песнями в специальной музыкальной обработке именно для этого вечера и теплым общением. Приготовьте плед, чашечку чая или бокал любимого вина!», – написала Каменских под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я будуууу😍», «Всьо жду❤️❤️», «Вже чекаю», «Я постараюсь. До я общаюсь через папин телефон. Я тебя лю...💖😘❤️😗».

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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