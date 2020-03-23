Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова всячески скрывает свою единственную дочь Ариадну от назойливого внимание публики

Несмотря на то, что знаменитость не желает показывать свою дочь и личную жизнь на всеообщее обозрение, сама девочка является активным пользователем социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

Так, в этот раз девочка приятно удивила сеть трогательными кадрами с любимцем – лошадью, с которой прогулялась на улице во время верховой езды. Отметим, девочка не только занимается различными проектами и собственным блогом – она также уже довольно давно увлекается верховой ездой.

Под снимками девочки можно увидеть множество комплиментов в ее адрес. В частности, многие восхитились любовь Ариадны к животным и трепетными фото, на которых девочка позировала.

«Мы красавцы! Познакомить вас с этой попкой в яблочках? 😂😂 Думаю, лучше с коняфкой))😍😂», – написала Ариадна.

А вот что ответили пользователи:

«Ой,а как же лучший оператор?😂❤️», «Ты красивая девушка 💋», «Женственность это про тебя. Вместе с красотой», «Какая хорошая фотография...)», «Какая красота!!!

❤️🔥», «Чувствует🙃».

Также ранее сама Волочкова похвасталась роскошной гостинной, показывая, как проводит там вечера. Балерина позировала на излюбленном мягком диване, а рядом заметен стол с кальяном, которым так Анастасия гордится и уже неоднократно нахваливала его. В подписи же артистка рассказала, что пользователям сети лучше заняться собой и карантином, чем "злыми комментариями".

«Прекрасный романтический коронавирусный карантин😂🌺🥂 Люди, не сходите с ума.😂 Читайте книги лучше😊 И мою тоже "Плата за успех"», – написала Волочкова под новым постом.

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