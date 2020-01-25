Отношения с Ариадной у балерины далеки от идеальных

Скандально известная своими шпагатами российская балерина Анастасия Волочкова недавно с размахом отметила день рождения

44-летняя светская львица и некогда блиставшая звезда балета засыпала Instagram фотографиями с празднования, а спустя четыре дня показала, чем же ее порадовал самый близкий человек – 14-летняя дочь Ариадна, передает Politeka.

В соцсети Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим ребенком. На балерине красный домашний костюм, а в руках картина с нарисованным пляжем и камнями на побережье.

«Какая же Ариша талантливая и уже взрослая! Эта картина написана ею мне в подарок. Я очень горжусь всеми достижениями доченьки и тем, что я родила и воспитала доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека», – подписала снимок артистка.

Отметим, что недавно Анастасия отключила все комментарии к своим публикациям в Instagram из-за обилия откровенно оскорбительных реплик, поэтому, что по поводу снимка думают пользователи, неизвестно. Отметим, однако, что ранее многие подписчики Волочковой, комментируя ее, мягко говоря, откровенные шпагаты, неоднократно просили подумать о дочери и не позорить ее, выставляя на посмешище перед сверстниками.

По информации российских таблоидов, сейчас Ариадна живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его новой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой. По слухам, отношения у девочки с родной матерью очень натянутые.

Отец Ариши, Игорь Вдовин, помимо того, что занимается бизнесом, является доктором юридических наук. С ним у балерины в 2007 году была помпезная свадьба, но позже звезда призналась, что церемония была фиктивной, и официально они не расписывались.

Ранее мы писали, что Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих.

«Уютный домашний вечер. Люблю я радовать любимого романтикой и красотой и приятностями. И Вам желаю», – написала она под фото, на котором позирует, сидя на диване все в том же красном костюме, у сервированного на две персоны столика.

Напомним, Волочкова оскандалилась букетами от любимого.

А еще Politeka писала, что Волочкова на дне рождения публично обласкала чужого мужа.