Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева устроила уютный отдых с необычной маской на лице

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори певица опубликовала несколько кадров, сделанные во время ее отдыха дома с "кровавой" маской на лице, пишет Politeka.

После того, как у артистки появилось свободное время на себя и семью, она принялась активно заниматься собой и успела рассказать о своих буднях в специальном «ДоДо-блоге». В этот раз артистка позировала перед зеркалом с необычной грязно-бурой маской на лице и в розовом стильном халате с необычным принтом на груди.

Причем сама Надя с долей юмора отметила, что данная маска является совсем не фотогеничной. Стоит также отметить, Надя не так давно рассказала о своих главных правилах для хорошей жизни:

"Правило первое – планировать все, правило второе – помнить о личной жизни, правило третье – отдыхать, правило четвертое – ценить близких, правило пятое – заниматься любимым делом, правило шестое – ухаживать за кожей лица, правило седьмое – находить то, что вдохновляет, правило восьмое – создавать себе маленькие радости".

До этого же звезда решила не только удивить новым спортивным нарядом в весеннем стиле, но еще и целым рассказом о том, как нужно себя правильно мотивировать.

Похоже, советы звезды и вправду работают, ведь она успевает не только принимать участие в различных шоу, быть судьей в "Лиге смеха", разъезжать по концертам, но еще и проводить время вместе с любимым супругом, а также развивать свой собственный магазин.

Так, на странице в Инстаграм Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

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