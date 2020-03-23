Кристина Асмус показала себя за обедом или же завтраком в белой блузке

31-летняя российская актриса, получившая известность благодаря сериалу «Интерны», предстала перед публикой на новом опубликованном ею снимке за столом со сладостями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Асмус.

Артистка игриво смотрела прямо в объекив камеры и показала, как открыла рот, чтобы якобы съесть конфету:

«Вот не люблю, когда фотографируют исподтишка 🤳🏻 Вот прям не люблю. Вот прям исподтишка 🥺 На публичных мероприятиях - ок, хоть когда в зубах ковыряюсь)))))) Но по личным делам - кафе, кино, магазин, улица, аптека, фонарь... 😂 Нееееее 🥵 Особенно в тот момент, когда ты ешь 🍜🤦🏼‍♀️ Даже в пробке бывало снимали 🚦Лучше спросите и я вежливо соглашусь сфоткаться. Или нет 😂», - подписала свой новый снимок звезда ТВ.

Поклонники артистки во всю нахваливают внешность и естественную манеру Кристины держаться на публике, а также ее умение позировать на камеру:

«Боитесь выглядеть нелепо? Это такой жёсткий самоконтроль или перфекционизм?»

«Какая 😍😍😍»

«Когда фотографируют неожиданно,получается кадр искренности ,так скажем самого себя .вы прекрасна❤️❤️❤️»

«восхищаюсь вами Кристиночка»

Ранее мы сообщали, что коронавирус не обошел стороной 31-летнюю российскую актрису Кристину Асмус.

Девушка обратилась к поклонникам в своем микроблоге в Инстаграм. Асмус сообщила об отмене спектаклей из-за объявленного в России карантина, а также пожелала здоровья всем пользователям в результате вспышки коронавируса.

"Сегодня мы должны были играть любимую «Утиную охоту» в @ermolova_theater. Ни «Текста», ни «Ревизора», ни «Гамлета», ни других спектлей в ближайшее время не будет. Пока до 10 апреля. А там, говорят, ждём новостей...Вероятность закрытия проекта «Вернувшиеся» в Москве – максимальна. Т.е., когда я играла прошлый спектакль..даже представить не могла, что он может оказаться последним", - написала Кристина.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".

Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".