Вдова Кузьмы Скрябина впервые после трагической гибели мужа рассказала о том, как справляется с потерей

Знаменитый украинский музыкант разбился в страшном ДТП 2 февраля 2015 года. У него остались жена Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара. Спустя пять лет после трагедии Светлана откровенно рассказала в программе «Світське життя», как переживает утрату. Женщина призналась, что ей до сих пор бывает сложно. По ее словам, помочь ей может только время.

«Сейчас должен состояться фестиваль Андрея, вскоре по книге должен выйти фильм. Очень много всего. Это чрезвычайно тяжело. Бывают дни, когда ты неделю этим всем проникаешься и потом никакая, но время есть время», - отметила Бабийчук.

Она также прокомментировала недавнюю свадьбу их с Кузьмой дочери. По словам Светланы, сама она никогда не была самой традиционной женой, поэтому не стала и традиционной тещей. Женщина рассказала, что не вмешивается в семейную жизнь дочери, ведь ее интересует только счастье девушки.

«Я, наверное, не была классической женой, поэтому я не могу быть и классической тещей. Да, я даже не могу это слово произнести, потому что я не знаю, что это такое! Поэтому я не вмешиваюсь совсем в их жизнь… Но я лишь наблюдатель, они должны пройти свой путь и главное, чтобы они были счастливы», - подчеркнула вдова Кузьмы.

Ранее мы писали о том, что Мария-Барбара появилась на свет в браке Кузьмы и Светланы Бабийчук. Пара была жената с 1994 года. Женщина не только явлется художницей, она также создала благотворительный фонд "Фонд имени Кузьмы Скрябина". Вдова певца продолжает дело мужа, помогая детским домам и больницам.

Когда певца не стало, его дочери было 17 лет. Марии пришлось нелегко, поэтому ей помогали специалисты.

В декабре 2019 года девушка вышла замуж.

На ее свадьбе присутствовали певец DZIDZIO и украинская телеведущая Катя Осадчая. СМИ сразу раструбили о торжестве дочери кумира.

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