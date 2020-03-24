Певица Лолита откровенно раскрыла все ошибки своего прошлого

Об этом эпатажная звезда рассказала в интервью телеведущей Насте Ивлеевой в ее авторской программе, передает Politeka.net.

Лолита призналась, что пятый брак был полной ошибкой, но она осознает, почему в тот момент решилась на новое замужество.

«Нельзя жить с уродами. Я умудрилась вовремя разойтись, как будто меня вернули на восемь лет назад. Во мне не было чувства самодостаточности. Ты, как дура, начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это не т**хнешь, то все — больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку», — рассказывает эпатажная звезда.

А вновь обрести уверенность в себе Лолите помог профессиональный психолог. Но на данный момент певица не исключает, что она может согласиться на новый брак.

«Мне теперь важно, насколько он мне подходит и насколько его границы совпадают с моими границами», — подчеркнула она.

В интервью Лолита также коснулась темы наркотиков, которые она также употребляла с Филиппом Киркоровым.

«Однажды Фил попросту уснул у меня на коленях», — вспомнила Лолита эпизод, который произошел во время их совместной работой над мюзиклом «Чикаго».

Но были и такие времена, когда Лолита "сидела" на тяжелых наркотиках, и эти "развлечения" серьезно ударили по здоровью звезды.

«Год употребления кокаина, когда мне было 40, аукается в 56. Я слезла, так как поняла: еще немного, и я сдохну», — резюмировала эпатажная певица.

Стоит отметить, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Напомним, Лолита озолотилась после развода с молодым мужем, раскрыты подробности

А еще Politeka сообщала, что Лолита без стеснения показала, как выглядит на самом деле, макияж уже не спасает

Также Politeka писала, что Лолита неожиданно рассказала, чей Крым на самом деле