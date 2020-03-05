56-летняя российская певица Лолита Милявская никогда не стеснялась показывать себя такой, какая есть, без косметики и даже одежды

Как передает Politeka.net, недавно артистка в своем микроблоге в Инстаграм поделилась фотографией с концерта. На снимке у Лолиты яркий концертный макияж, но он уже не скрывает возраст женщины.

«Ich Liebe Dich! Спасибо за тур компании «StarsArena» (Германия). Спасибо за Шикарный звук и свет компании «Ave light» (Латвия) Профессионализм Потрясающий!», - написала артистка.

Как известно, сейчас Лолита гастролирует с концертами в Европе.

Отметим, что несмотря на явно уставший вид и обвисшую кожу поклонники звезды взялись расхваливать свою любимицу. Фотография собрала более 13,5 тысяч лайков и почти 300 комментариев, большинство из которых оказались положительными.

«Какая Вы красотка!!», «Богиня!!», «Красавица какая: макияж, укладка, блеск», «Красивая и смелая Лолита», «Красавица. В восхищении», «Лолита, дорогая! Вы сейчас смотритесь шикарно! Желаю, чтобы и на душе тоже было все чудесно! Уважаю и люблю Вас», «Потрясающая Лола», «Я удивляюсь откуда у вас так много энергии??? Молодцы!!!», «Прекрасный человек и мастер своего дела!», «Все с годами стареют, а Вы только все краше и краше!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лолита опубликовала кадры в купальнике. На фото Милявская предстала в белом сдельном купальнике с интересным принтом в виде цепочек, простоволосая и ненакрашенная. Певица сообщила, что за четыре часа до концерта заставила себя прийти поплавать в бассейне, чтобы потренировать дыхание. Певица довольно часто делится с поклонниками фотографиями и видео с тренировок и повседневной жизни. Несмотря на возраст она пытается держать себя в форме.

Напомним, что молодой муж Лолиты взвыл после развода, появилось тревожное обращение: "Больше нет сил...".

Как сообщала Politeka, Лолита неожиданно рассказала, чей Крым на самом деле: "Для меня это территория...".

Также Politeka писала, что Лолита показала свою сущность и набросилась на фанатку: "За базар отвечаешь?", детали скандала.