Экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева удивила стильным кадром, сделанным в рамках последней фотосессии

В этот раз на официальной фан-странице в социальной сети Инстаграм был представлен яркий кадр, который был снят, очевидно, во время работы над одним из клипов, пишет Politeka.

На представленном кадре в приглушенном неоново-алом освещении звезда предстала в чувственном образе. С ярким макияжем на лице – блестками на глазах и светлой помадой, аккуратной укладкой волос и красной кофтой звезда засветилась с непривычного ракурса.

Кадр, как и ожидалось, поклонники оценили весьма позитивно:

«Всем хорошего вечера ❤️», «Уже начали принимать🥃🥃 а вы?», «Уууххх👸Дякую🙌», «Спасиба», «Класс😍👍🔥», «Какая красивая🙌🏼😍❤️».

До этого же звезда решила не только удивить новым спортивным нарядом в весеннем стиле, но еще и целым рассказом о том, как нужно себя правильно мотивировать.

Похоже, советы звезды и вправду работают, ведь она успевает не только принимать участие в различных шоу, быть судьей в "Лиге смеха", разъезжать по концертам, но еще и проводить время вместе с любимым супругом, а также развивать свой собственный магазин.

Так, на странице в Инстаграм Надя поделилась мотивирующим постом и рассказала, что ей помогает держать себя "на плаву".

Меня подсадила на аудиокниги @borodina Теперь, у меня нет ощущения, что в дороге - я теряю время. Теперь все наоборот) Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит. А ещё знаете, некоторые люди смотрят телик и с ним разговаривают?) Так вот я так делаю с аудиокнигами 😂 Я повторяю в слух, соглашаюсь, начинаю спорить, останавливаю, чтоб спросить - « эй, в смысле, серьезно?? Вот так надо делать?)))», – рассказывает Надя в Инстаграм.

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