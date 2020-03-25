Знаменитости берегут себя и просят делать это других

Отечественные звезды, как и простые люди, носят маски в связи с карантином из-за коронавируса

Соответствующими снимками артисты делятся в соцсети, пишет Politeka.net.

Так, шоумен Владимир Остапчук надел маску с интересной надписью: "Подбухиваю". За сутки образ Остапчука оценили около 14 тысяч пользователей сети.

Солистка группы "НеАнгелы" тоже объявила: "Коронавирусу бой!", и надела маску не сама, а с сыном. Артистка на карантине проводит время с детьми, занимается с ними творчеством.

Блондинка Тина Кароль также проводит время в семье. Ее сын Вениамин вернулся из Лондона. Сейчас она даже репетирует с участниками шоу "Голос країни" онлайн.

Известно, что певица очень редко видит своего ребенка, именно поэтому возможность побыть с сыном вдвоем дома - большая редкость. Как бы цинично это не звучало, но карантин помог семье побыть вместе дольше обычного.

Телеведущий Юрий Ткач обратился к подписчикам в маске, попросив беречь себя.

Певица родом из Украины, Вера Брежнева, тоже ходит в маске.

"Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. И антисептик. Теперь дома.

Делитесь лайфхаками 💚", - написала артистка.

Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, написала, что без маски никуда не выходит.

Певица Гайтана призналась, что не купила маску, поэтому завязала платок, между слоями которого положила марлю, сложенную вдвое.

Зарубежные звезды также предпочитают лишний раз поберечь себя. Среди них: Наоми Кэмпбелл и Гвинет Пэлтроу.

А российская телеведущая подошла с юмором к ситуации.

"Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью -маска это идеальный аксессуар красоты! 😂😂😂", - написала она.

Напомним, в Офисе президента Украины рассказали, когда в стране могут быть сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

По словам председателя ОП Юлии Ковалив, это может произойти уже в мае, однако для этого украинцы должны максимально следовать условиям карантина.

"Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - заявила она.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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