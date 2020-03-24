Тина показала себя в самых разных и довольно смелых образах

Известная певица Тина Кароль примерила на себя топ лучших провокационных образов

Во время карантина артистка осталась дома вместе со своим единственным сыном Вениамином, отменила часть концертов и светских мероприятий. Тем не менее, певица возобновила активность в социальных сетях, в том числе ив Инстагрм, сообщает Politeka.

В этот раз топ ранее представленных образов Тины появился на фан-странице звезды под названием "ФанТина". На показанном фотоколлаже изображена подборка последних самых ярких нарядов звезды.

Среди лучших образов можно отметить: сдержанный черный комбинезон с завязками наш шее; шелковое платье на тонких бретелях нежно-салатового оттенка; лавандовое платье из шелка с черной оборкой из кружев; а также платье насыщенного розового оттенка с глубоким декольте и пикантным вырезом на бедре.

В целом все наряды были представлены в разных цветах, чтобы поклонники могли проголосовать и выбрать лучший наряд звезды за последнее время, в котором она появлялась перед публикой. Поклонники не остались в стороне и разделились во мнениях: каждый голосовал за совершенно разные наряды.

Также артистка решила показать в разделе Стори в Инстаграм, как проходят ее репетиции с участниками шоу "Голос" в дистанционном режиме.

Как известно, после объявления о карантине из-за эпидемии коронавируса, звезда вынуждено отменила несколько концертов ,приостановила множество работ и, будучи одним из членов жюри песенного шоу, вынуждена общаться с участниками в дистанционном режиме через видеосвязь.

На фан-странице Тины в Инстаграм также появилось фото, сделанное во время репетиции Тины с участниками "Голоса". Артистка позировала без макияжа в теплой кофте с принтом и с распущенными волосами.

Стоит отметить, что без косметики и ярких укладок Тина выглядит еще моложе, чем во время стильных фотосессий. Об этэом поклонники написали под постом в Инстаграм "ФанТины".

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