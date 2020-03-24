Российская примадонна Алла Пугачева продолжает радовать своих поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, 70-летняя певица произвела фурор в социальных сетях новым снимком.

Свежее фото Алла Пугачева опубликовала в своем личном Instagram.

На фотографии российским примадонна позирует вместе с певцом Александром Буйновым. Совместным кадром певица решила поздравить коллегу с днем рождения – 24 марта артисту исполнилось 70 лет.



"С Днём Рождения, Саша! Мы еще гульнем", - говорится в подписи к опубликованному снимку.

Но все внимание поклонников было приковано к внешнему виду российской примадонны. Помолодевшая Алла Пугачева настолько порадовала подписчиков, что они оставили десятки комментариев под публикацией.

"Такие классные", "Моя красавица! Знай что я люблю тебя", "Какая вы здесь нежная", "Алла, вы красотка!", "Алла Пугачёва, я вас сильно люблю и обнимаю", "Очень красивое фото", "Алла, вы тут очень молодо выглядите!", "Еще как гульнем!", - пишут они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Алла Пугачева разрушила популярную группу. С такими обвинениями выступил музыкант Вячеслав Малежик.

По его словам, были такие времена, когда примадонна очень тесно сотрудничала с "Веселыми ребятами", и они вместе устраивали гастроли по стране.

«Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в «Веселых ребятах», сильно нас приревновали. Помню, как они приехали однажды с инспекцией. Там была жена Саши Буйнова и еще нескольких наших музыкантов. Алла Пугачева — красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит», — поделился воспоминаниями Малежик.

Музыкант вспоминает, что на тот момент он был еще свободен, но из группы люди все равно уходили. И у Малежика не было другого выбора, поэтому через время он также оставил коллектив.

Напомним, что Алла Пугачева совсем сдала, друг семьи сделал срочное заявление: "Может умереть...".

Как сообщала Politeka, скандал вокруг Пугачевой разгорелся с новой силой, Лоза не сдержался: «Делает, что ей вздумается».

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