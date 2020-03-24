Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала лишнее во время записи ролика в гримерке
Не так давно прошел очередной эфир шоу "Голос", во время которого Анастасия появилась в оливковом обтягивающем комбинезоне с очень глубоким декольте. Однако до того, как похвастаться стильным нарядом перед публикой, звезда записала довольно провокационное видео, пишет Рoliteka.net.
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Как известно, артистка покоряет не только социальную сеть Инстаграм своими роликами и новыми фото, звезда еще является активным пользователем приложения "Тик-Ток". В этот раз она записала необычное видео перед эфиром песенного шоу.
Настя позировала в стильном комбинезоне оливкового цвета с очень глубоким декольте, которое украсили массивные украшения серебряного оттенка и состоящее из множества бус и необычных деталей. При этом на ее лице – яркий макияж, оттеняющий ее блестящую кожу, а волосы уложены в аккуратный пучок.
Сама звезда активно двигалась перед объективом, успевая продемонстрировать всего за несколько секунд целую гамму эмоций на своем лице. Похоже, певице очень нравится делать ролики в подобномстиле, поскольку в разделе Стори на ее странице они появляются фактически каждый день.
Ранее на своей странице певица рассказала о намерении проводить тренировки перед камерой ради поклонников еще чаще, чем прежде. На представленном фото улыбающаяся певица позировала в стильном бордовом костюме, состоящем из топа и обтягивающих лосин.
«Вместе мы сила! 💪 Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и не легко.
Когда я провела первую онлайн тренировку с вами и получила так много фидбеков, то поняла, что хочу и буду продолжать! ☑️ Поэтому на период карантина МЫ С ВАМИ РЕГУЛЯРНО БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ ! 🏃♀️ Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!», – написала Настя.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
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