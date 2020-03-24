Известная певица Светлана Лобода показала идеальные формы в золотом бикини во время отдыха

В этот раз знаменитая артистка показала подборку кадров, демонстрирующих ее фигуру в одном лишь крошечном купальнике золотистого цвета, сообщает Politeka.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка показала лучше кадры из отпуска, по которому, как выразилась сама певица, очень скучает в последнее время.

На представленных кадрах довольная и отдохнувшая Светлана счастливо позировала на лазурном берегу и нежась в воде. Как можно заметить, постоянные занятия спортом, йогой и правильно питание выгодно сказались на фигуре артистки.

Сейчас сама звезда находится дома на карантине с детками и поэтому в свободное время принялась активно вести социальную сеть Инстаграм. Серии стильных и ранее не публикованных кадров привлекают множество поклонников, как, впрочем, и недоброжелателей.

Как известно, не так давно Стас Пшеницын дал довольно неоднозначное и скандальное интервью, в котором пытался всячески очернить звезду и раскрывал «ее комплексы». По словам Стаса Пшеницына, который появился в программе "Звезды сошлись" на российском канале НТВ, звезда постоянно опаздывала на собственные концерты лишь потому, что долго приводила себя в порядок.

И, как утверждает якобы экс-концертный директор Пшеницын, Светлана комплектует по поводу того, что очень худая и «у нее отсутствует попа.

«Я видел ее без грима, без поролоновых всех вещей. Ну она худая девушка. Комплексы у нее есть», – говорил Пшеницын в интервью, явно преувеличивая.

В качестве опровержения высказываний "экс-директора", сама Нателла Крапивина представила в Инстаграм видеозапись с отпуска звезды. В ролике видна безупречная фигура Светланы, а также то, как много над ней работала звезда.

Вместо комментариев, Лобода репостнула замечание Нателлы к себе в Инстаграм:

«Ржу не могу! Клоун, Стасик Пшеницын, сделал мой день! Самозванец ходит по желто-прессным изданиям и каналам и рассказывает, что он был директором, ЛОБОДЫ!🤦🏻‍♀️ директором КАРЛ!! То есть мною!! 😭 Мне, конечно, ужасно жаль, что приходится уделять внимание паразитам, но раз уж наши СМИ такие всеядные, то подкину им еще говна на лопате. У Лободы поролоны в попе от рождения, а еще пропеллер там же! поэтому она летает! А некоторым ползать до конца жизни. с жопой на плечах вместо головы», - сказано на странице Нателлы.

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