Известная певица Тина Кароль показала, проводит регулярно занятие в спортзале без тренера

После введения карантина и отмены множества светских мероприятий у артистки появилось свободное время не только на семью, но и на активное ведение социальных сетей, в том числе и Инстаграм. Тина принялась активно делиться видеозаписями в разделе Стори, сделанными во время тренировки, сообщает Politeka.

Как известно, звезда не любит рассказывать о личной жизни, а показывает ее и вовсе - очень и очень редко. Однако, иногда певица все же приоткрывает завесу тайны и показывает, как проходит малая часть ее насыщенных будней.

В этот раз певица показала, как занимается в зале самостоятельно и какие упражнения предпочитает делать без указаний тренера. Позировала перед объективом Тина без макияжа и в привычной спортивной одежде - черной кофте с длинным рукавом и такого же цвета лосинах.

Во время связки упражнений можно заметить, что Тина использует и спортивный инвентарь в качестве "помощника" - упражнения на мыщцы ног звезда выполняла вместе с голубым мячом.

Ранее Кароль показала себя в стильном образе, станцевав с Баланом прямо во время выступления. Недавно прошел очередной эфир песенного шоу "Голос", во время которого Тина традиционно спела и даже появилась с Даном Баланом на сцене вместе в время выступления.

Пикантности выступлению придало не только то, что Тина в новом образе и в очках соблазнительно исполнила песню "Вабити-Бавити", но еще и пела ее рядом с веселящимся и танцующим Баланом.

Отметим, во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи.

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